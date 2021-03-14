Учебники тамбовских ученых стали победителями и призерами конкурса Минсельхоза

Подвели итоги IX конкурса «Аграрная учебная книга - 2020» высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства России. Победителями и призерами конкурса признали ученые Мичуринского государственного аграрного университета.

Так, в номинации «Агроинженерия», диплом I степени за учебник «Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств» получили профессора вуза Александр Гордеев и Анатолий Завражнов.

Кроме того, дипломы II степени за учебник «Техническое обеспечение животноводства» и учебное пособие «Производство экологически чистой продукции» получили профессора Мичуринского ГАУ Анатолий Завражнов и Ирина Сорокина.

Всего на конкурс представили 129 экземпляров учебной литературы, изданных в 2018-2019 годы. Конкурс провели по 14 номинациям.