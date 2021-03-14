Коронавирус в Тамбовской области на 14 марта: заразились еще 103 человека

Фото из архива "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прирост зараженных за минувшие сутки составил 103 человека. Среди инфицированных 44 мужчины, 53 женщины, шесть детей (мальчики 11,15,16,17 лет, девочки 15,15 лет). Возраст взрослых от 19 до 85 лет. Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 27791 (6370 без клинических проявлений).

25 559 тамбовчан выздоровели: 11 674 пациента выписали из стационара, 13 885 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 421 больной с COVID-19, из них с пневмонией 383 человека.

На домашнем карантине находятся 1 850 (из них подтвержденных случаев - 1438, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 46035. Выписали из больниц – 16657.

По состоянию к 14 марта, первый этап вакцинации от коронавируса прошел 48 091 человек или 88,2% от полученного препарата. Полностью прошли иммунизацию (1 и 2 этап) 28 779 тамбовчан.