Апелляционный суд признал правоту тамбовского Роспотребнадзора, запретившего «Чернозем»

Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже 3 марта рассмотрел апелляционную жалобу организатора рок-фестиваля фестиваля «Чернозем». ООО «Синергия» оспаривало правомерность вынесения заместителем главного государственного санитарного врача по Тамбовской области Галиной Толстовой постановления о запрете проведения рок-фестиваля.

14 декабря в Арбитражном суде Тамбовской области не нашли нарушений в действиях санитарных врачей, отменивших мероприятие. В суде первой инстанции решили, что вопреки доводам заявителя, постановление вынесено Управлением в пределах компетенции, в интересах сохранения стабильности санитарно-эпидемиологического благополучия населения области. Эти выводы организаторы фестиваля попытались оспорить в вышестоящей судебной инстанции, но безрезультатно.

- Решение суда оставлено без изменения, - сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. - Постановление вступило в законную силу.