Вор украл из машины тамбовчанина видеорегистратор

10 марта в селе Платоновка произошла кража. В салон незапертого автомобиля ВАЗ-2107 проник неизвестный. Вор украл видеорегистратор и скрылся. 59-летний владелец «семерки» обнаружил пропажу и сразу позвонил в отдел полиции МОМВД Рассказовский. Стражи порядка установили обстоятельства кражи и осмотрели салон машины на предмет оставленных вором следов, а также провели обход жители ближайших домов и опросили их.

По подозрению в совершении кражи задержали 58-летнего рассказовца. Мужчина не стал отрицать свою вину и вернул украденный видеорегистратор марки «Навител».

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.