Начальник цеха, виновный в гибели детей на трансформаторной подстанции в Тамбовской области, получил 1,5 года колонии-поселения

Дети беспрепятственно проникли на опасный объект Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области вынесли приговор по уголовному делу о гибели детей на территории трансформаторной подстанции. ЧП произошло 23 марта прошлого года в Мичуринске. Тогда трое детей проникли на территорию подстанции между прутьями металлического ограждения, где двое из них (мальчики 7 и 10 лет) забрались на крышу трансформатора. При соприкосновении с токопроводящими деталями дети оказались смертельно травмированы. Следить за тем, чтобы конструкция ограждения соответствовала нормам технологического проектирования, должен был начальник цеха электроснабжения Мичуринского филиала АО «ТСК». В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В суде его вина была доказана.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью в сфере электроэнергетики на срок 1 год, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области.