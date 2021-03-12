У 5-й поликлиники Тамбова хотят убрать шлагбаум и сделать парковку

У поликлиники негде оставить машины Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Посетители поликлиники №5, расположенной на Моршанском шоссе города Тамбова, жалуются на отсутствие возможности подъехать к зданию лечебного учреждения и припарковать рядом с ним свой автомобиль. Небольшая парковка возле поликлиники есть, но использовать её, согласно установленным дорожным знакам, могут только инвалиды или те кто их перевозит. Остальные водители получают штрафы за парковку у здания. Но других вариантов у людей попросту нет, припарковаться с левой стороны здания поликлиники невозможно. Здесь между торгового дома «Моршанский» и лечебным учреждением установлен шлагбаум, который перекрывает путь для автомобилей до 14 часов и лишь потом открывается для свободного въезда.

Комиссия, участие в которой приняли представители профильных комитетов администрации города, Гордумы, УГИБДД и специалисты самого лечебного учреждения осмотрели место, о котором идёт речь в жалобах тамбовчан. По итогам этого обследования специалисты сделали вывод о том, что установка шлагбаума у здания торгового дома тянет на самоуправство. В полицию Тамбова направили об этом информацию и попросили принять меры к тем, кто его допустил.

- Кроме того, решено, что после наступления тепла и схода снега администрация города Тамбова проведет обследование территории между зданием ТОГБУЗ «Городская поликлиника №5» и проезжей частью дороги по Моршанскому шоссе, чтобы определить возможность организации парковки для автомобилей инвалидов с учетом установленных санитарных норм, - рассказали в Тамбовской городской Думе.

Для всех остальных посетителей поликлиники собираются предусмотреть парковочное пространство во время проведения реконструкции дороги, которая запланирована на пересечении Моршанского шоссе и проезда Монтажников. МКУ «Дирекция городских дорог» поручили обустроить парковочные карманы по четной стороне дороги, на участке от ул. Монтажников до дома 14-А по Моршанскому шоссе.