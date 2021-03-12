В Тамбовской области стартовал прием заявок на участие в студвесне-2021

В Тамбовской области стартовал прием заявок на фестиваль «Студенческая весна – 2021». В рамках первого этапа конкурса, который продлится до 23 апреля, внутри вузов, ссузов и муниципальных образований пройдут фестивали студенческого творчества. Для того, чтобы принять участие в них, нужно до 26 марта направить заявку по адресу: ул. Пензенская, д. 62 каб.202, и на электронный адрес: politika_togbu_dmto@mail.ru.

На втором этапе конкурса пройдет региональный гала-концерт «Студенческая весна-2021», который пройдет в Тамбовтеатре 29 апреля. Обязательным условием участия в фестивале является регистрация конкурсантов в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

- В разделе «Мероприятия» необходимо подать заявку на участие в региональном этапе «Студенческая весна-2021» в Тамбовской области. Статус рассмотрения заявки каждый конкурсант может отслеживать самостоятельно в личном кабинете. Подать заявку на региональный этап фестиваля необходимо до 28 апреля, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Впервые оргкомитет конкурса планирует выступить с региональной программой на всероссийской «Студенческой весне». Получасовая программа включит в себя все направления фестиваля: «Концерт самодеятельного творчества муниципальных образований», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Видео», «Журналистика», «АРТ».