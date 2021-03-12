Мичуринца обвиняют в сбыте фальшивых купюр

На Тамбовщине 45-летний житель Мичуринска обвиняется в серии фактов сбыта фальшивых денежных купюр. Он был задержан в июне 2020 года с поличным в цветочном павильоне Тамбова. Тогда он пытался сбыть пятитысячную купюру. Во время досмотра у мужчины нашли при себе четыре поддельных банкноты номиналом 5 тысяч рублей.

Полицейские установили и другие факты сбыта фальшивок на территории Тамбова и Мичуринска. В наукограде мужчина сбыл две купюры, в областном центре – одну купюру. Для преступления он использовал мелкие торговые точки, где приобретал товар на небольшую сумму – 300-400 рублей, предъявлял к оплате пятитысячную подделку и получал сдачу настоящими деньгами.

В дальнейшем полицейские изъяли все сбытые мичуринцем фальшивые купюры, а возбужденные уголовные дела в Тамбове и Мичуринске объединили в одно. Выяснилось, что обвиняемый приобрел в столице для сбыта семь фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей, три из которых успешно сбыл.

- Расследование уголовного дела закончено, с обвинительным заключением оно направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу. Обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за ранее совершенные имущественные преступления. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.