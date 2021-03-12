Очередные отключения света ждут тамбовчан 15 марта

Как сообщает пресс-служба администрации города, в понедельник, 15 марта, в областном центре временно отключат свет на 15 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами, которые проведет АО «ОРЭС-Тамбов».

Света временно не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30

по ул. Дегтярева, д. 20-40;

по ул. Петропавловской, д. 17-23;

по ул. Ерофеевской, д. 2-18;

по ул. Буденого, д. 1-46;

по ул. Орловской, д. 2-24;

с 9.00 до 11.30

по ул. Чичерина, д. 15-19;

по ул. Победы, д. 5-11;

по ул. Ореховой, д. 2-18;

по ул. Глазкова, д. 3-5;

с 9.00 до 13.00

по ул. Гастелло, д. 54-60;

по ул. Солнечной, д. 6-14;

по ул. Физкультурников, д. 6-17;

по пр. Физкультурников, д. 4-13;

по ул. Фрунзе, д. 13-54;

с 13.30 до 16.30

по ул. Агапкина, д. 16-23;

по ул. Победы, д. 12;

по ул. Глазкова, 13.