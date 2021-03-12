В Тамбовской области молодого отца лишили родительских прав

В Бондарском районе 24-летнего местного жителя лишили родительских прав по требованию прокуратуры. Будучи отцом двухлетнего мальчика, парень не заботился о нем и злоупотреблял алкоголем. Кроме того, он неоднократно оставлял сына одного без достаточного количества еды, не покупал ему лекарства и предметы, необходимые для развития.

Молодой отец игнорировал рекомендации медработников о необходимости обращения с сыном к врачу и его госпитализации, а также устраивал в его присутствии пьяные скандалы. В результате у ребенка выявлено отставание в психическом и физическом развитии, отсутствие первичных речевых навыков.

Органы опеки и попечительства изъяли мальчика у нерадивого отца и поместили его в ГБУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка», где он находится в настоящее время.

По инициативе прокурора в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ, которое находится в стадии расследования.

- Одновременно с этим, прокурором в суд подано заявление о лишении его родительских прав. По результатам судебного разбирательства требования прокурора удовлетворены в полном объеме, судом принято решение о лишении ответчика родительских прав и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Решение суда обжаловано не было и вступило в законную силу.