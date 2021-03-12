Жительницу Северного Кавказа осудили на 8,5 лет за попытку сбыта героина в Тамбове

В Тамбове 30-летняя жительница одной из республик Северного Кавказа осуждена за попытку сбыта крупной партии наркотиков. В августе 2019 года ее с поличным задержали полицейские при организации сети тайников. Во время досмотра оперативники нашли у женщины 75 свертков с героином.

Женщину доставили в отдел полиции, где она призналась в том, что сбывала наркотики на территории Тамбова. По данному факту было возбуждено и расследовалось уголовное дело, на период расследования которого она находилась в СИЗО.

Стражи порядка выяснили, что осужденная какое-то время проживала в Москве, где бесконтактно приобрела крупную партию героина и по указанию неустановленного куратора приехала в Тамбов для его распространения. Здесь она жила на съемной квартире и пыталась организовать сеть тайников с наркотиками. 125 граммов героина у нее нашли в ходе личного досмотра, еще 25 граммов полицейские изъяли из 10 тайников, которые успела сделать женщина.

- В начале марта текущего года суд признал 30-летнюю женщину виновной в совершении попытки распространения наркотиков в крупном размере и приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.