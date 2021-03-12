Культурные учреждения Мичуринска приглашают жителей на проводы зимы

В Мичуринске продолжается празднование масленичной недели. Традиционно в наукограде на главной площади города разворачивались десятки тематических площадок, для жителей проводились конкурсы. В этом году из-за коронавируса общегородских масленичных гуляний не было. Однако свои небольшие праздники проводят местные учреждения культуры.

- В воскресение, 14 марта, Масленицу смогут встретить жители микрорайона «Мичуринск-2» в сквере у ДК «Авангард», жители микрорайонов «Роща», «Громушка», а также мичуринцы, проживающие в микрорайоне «Кочетовка-5». В субботу, 13 марта, масленичную развлекательную программу организует МБУК «Парк культуры и отдыха города Мичуринска», - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринск.

Также 14 марта в наукограде пройдут Масленичные состязания. Мичуринцев ждут лыжный забег, поднятие гири, перетягивание каната, и бег в мешках. Кроме того, гостей праздника угостят горячим чаем с ароматными блинами. Мероприятие состоится на лыжной трассе в районе ЦГЛ.