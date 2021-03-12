В Тамбове будут ловить пьяных водителей

По данным областного УГИБДД, в этом году на территории региона зарегистрировано 16 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в результате которых 4 человека погибли и 21 получил ранения. Из 16 аварий шесть происшествий произошли на территории областного центра, в том числе одно со смертельным исходом. За этот же период от управления отстранили 501 нетрезвого водителя.

Для пресечения фактов управления автомобилями в состоянии опьянения12 марта в Тамбове с 15 до 20 часов пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. При проведении профилактических мероприятий сотрудники полиции также будут использовать патрульные автомобили без цветографических схем для скрытого контроля.

- О выезде или движении нетрезвого водителя следует незамедлительно сообщить ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8-920-236-11-11, 53-40-67, - напоминает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.