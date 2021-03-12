День рождения Сергея Рахманинова в Тамбове отметят творческим вечером

С 1 по 30 апреля в Тамбовской области состоится главное музыкальное событие года - XXXIX Международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова. В преддверии торжественного открытия фестиваля в день рождения великого композитора состоится традиционный «Рахманиновский вечер».

Творческая встреча «Жизнь музыки Рахманинова продолжается...», посвящённая 148 годовщине со дня рождения выдающегося музыканта, пройдет 1 апреля в Тамбовском краеведческом музее. В программе вечера: выступление Камерного хора имени С.В. Рахманинова, молодёжного оркестра русских народных инструментов, хореографического ансамбля «Вдохновение», инструментального трио студентов и преподавателей музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова, заслуженной артистки РФ Н. Неокиной, пианиста А. Кузнецова, поэтов - участников поэтического сборника «Венок Рахманинову».

Откроется XXXIX Международный музыкальный фестиваль имени С.В.Рахманинова 3 апреля сольным концертом художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Николая Луганского. В программе: музыка Бетховена, Дебюсси, Рахманинова.

- В этом году параллельно с главным Рахманиновским фестивалем впервые пройдет Международный детский фестиваль искусств им. С. В. Рахманинова, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Он стартует 15 апреля.