В Тамбове автомобиль наехал на своего водителя

Иномарка начала самопроизвольное движение Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове автомобиль сбил собственного водителя. Авария произошла 11 марта в 8 часов 41 минуту на Бульваре Энтузиастов в районе дома №4 областного центра. 46-летний водитель автомобиля «Mercedes Vito» не поставил машину на тормоз и вышел из нее, планируя заняться ремонтом авто. Внезапно автомобиль начал движение и сбил мужчину.

- В результате ДТП водителя с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.