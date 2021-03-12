Тамбовчанам бесплатно покажут новые мультфильмы

С 17-19 марта в Тамбове пройдет акция «Открытая премьера» всероссийского фестиваля анимационного кино. Зрители смогут посмотреть новые отечественные мультфильмы, а после показов проголосовать за лучшую картину.

За восемь лет «Открытая премьера» полюбилась десяткам тысяч детей по всей стране. Цель проекта – широкомасштабный показ новейших отечественных мультфильмов, а также зрительское голосование за самую полюбившуюся картину.

- В этом году показы мультфильмов в рамках «Открытой Премьеры» будут проходить с 17 по 21 марта, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В Тамбове посмотреть конкурсные работы можно будет на двух площадках: в Кинозале на Степана Разина и в Информационно-выставочном центре «Пигмент». В течение трех дней дети увидят более 25 анимационных фильмов.

Торжественное объявление итогов голосования и вручение приза зрительских симпатий от всей страны состоится на церемонии закрытия фестиваля в московском кинотеатре «Космос» 23 марта.

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