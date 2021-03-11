За срыв сроков реконструкции геронтологического центра в Тамбове гендиректор фирмы заплатит штраф в 700 тысяч рублей

Прокуратура Ленинского района проверяя исполнение закона при реализации национального проекта «Демография» нашла нарушения о контрактной системе в деятельности ООО «Гермес». Эта фирма в рамках контракта, заключенного с «Тамбовским домом-интернатом для ветеранов войны и труда» занималось реконструкцией части геронтологического центра, где должно было открыться отделение дневного пребывания. Стоимость работ составляла 30 миллионов рублей, а срок их исполнения – 1 октября 2020 года. Однако заказчик принял здание только в конце декабря 2020 года, потому что сроки реконструкции затянулись на 2 месяца.

- По результатам проверки прокурор возбудил в отношении генерального директора ООО «Гермес» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.7.32, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Постановлением мирового суда Ленинского района руководителя признали виновным в совершении административного правонарушения и ему назначен штраф в размере 685 868 рублей. Постановление вступило в законную силу.