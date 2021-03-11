В Тамбове задержали серийных гаражных воров

Зимой в полицию Тамбова стали поступать заявления о кражах из гаражей. Неизвестные спиливали замки, проникали внутрь и похищали имущество, которые можно было продать, либо сдать в пункт приема металла. Добычей воров стали электроинструменты, электротехника, колеса и металлоизделия.

В марте этого года тамбовские полицейские задержали с поличным во время очередной кражи из гаража двоих мужчин 24 и 30 лет, жителей Рассказовского и Инжавинского районов. Подозреваемые передвигались на автомобиле «Лада Калина», который принадлежал одному из них. На этой машине воры и перевозили украденное имущество.

Полиция по данному факту возбудила серию уголовных дел. В ходе обыска по месту жительства, в гаражах и других местах, стражи прядка обнаружили большую часть похищенных вещей. Молодые люди на своем автомобиле приезжали в Тамбов, совершали кражу, грузили похищенное в салон и отвозили в потайные места, где прятали с целью дальнейшей перепродажи.

- Полицейские установили причастность подозреваемых к совершению пяти преступных деяний. В ходе расследования уголовного дела количество фактов можно возрасти. Ранее задержанные привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.