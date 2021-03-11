Начальник тамбовского следственного комитета и уполномоченный по правам человека проведут прием

В Тамбове 18 марта с 10 до 12 часов руководитель регионального следственного управления СК России Полшаков А.Н. совместно с Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области Репиным В.В. проведут совместный прием граждан по вопросам защиты их прав и законных интересов.

- Прием граждан пройдет в здании следственного управления по адресу: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 156, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

На прием также можно попасть и по другим вопросам, которые относятся к компетенции следственного управления. Телефон для записи: 8 (4752) 71-00-61.