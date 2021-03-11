Тамбовская почтальонка отбилась от грабительницы, которая плеснула ей в лицо уксусом

Зрение у Ирины Ярыгиной до сих пор восстановилось не полностью Фото: УМВД России по Тамбовской области

Сотрудница котовского почтового отделения Ирина Ярыгина вступила в противоборство с грабителем и не отдала ему сумку с находившимися в ней 150 тысячами рублей. Как рассказали в УМВД России по Тамбовской области, 19 января почтальон разносила по Котовску пенсию пожилым людям. В подъезде одного из многоквартирных домов неизвестная женщина попыталась отобрать у нее сумку с деньгами и плеснула в лицо почтальону уксусной кислотой. Даже получив ожог Ирина Ярыгина не отдала пенсионные деньги, стала кричать и звать на помощь. Преступница убежала, а почтальон вызвала полицию. Спустя некоторое время пострадавшую во время нападения женщину доставили в больницу. Как установили врачи, почтальон получила химический ожог роговицы глаза второй степени. Она длительное время проходила лечение, зрение в полном объеме пока не восстановлено.

По факту нападения на почтальона котовские полицейские возбудили и расследуют уголовное дело. Пока преступница не найдена.

На торжественном мероприятии отважную сотрудницу руководство областного УФПС наградило букетом цветов, а представители УМВД вручили ей благодарственное письмо за подписью руководителя тамбовской полиции.