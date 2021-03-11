На Тамбовщине в 2021 году самым популярным ЕГЭ на выбор стал экзамен по обществознанию

Основной период ЕГЭ в регионе пройдет с 31 мая по 2 июля

В Тамбовской области выпускники определились с экзаменами, которые будут сдавать в этом году. Самым массовым, как и в предыдущие годы, остается ЕГЭ по русскому языку. На него придут 3847 человек. Самым популярным предметом по выбору в нынешнем году стало обществознание. Этот предмет будут сдавать 2141 человек. Второй по популярности экзамен на выбор - физика, на нее зарегистрировались 1016 школьников.

ЕГЭ по истории – третий по популярности предмет по выбору. Его намерены сдавать 980 человек, следом за ним – биология, которую выбрали 876 выпускников. На ЕГЭ по химии зарегистрировались 696 участников, на ЕГЭ по информатике – 381 человек. 247 человек хотят проварить знания по литературе, а 103 человека – по географии. Профильную математику собираются сдать 2176 человек.

- Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать 378 участников. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 23 человека, французскому – 7 человек, китайскому и испанскому – по одному человеку, - сообщают в региональном управлении образования и науки Тамбовской области.

Всего на Тамбовщине в этом году ЕГЭ и ГВЭ-11 в этом году будут сдавать 3986 человек. Основной период ЕГЭ в регионе пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники сдадут в основные сроки: с 25 мая по 16 июня, и в дополнительные: 13-17 июля и 3-15 сентября.

Фото: Управление образования и науки Тамбовской области