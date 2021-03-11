В Тамбовской области сын украл у пожилой матери около 100 тысяч рублей

В Бондарском районе полицейские 10 марта получили сообщение от 84-летнй жительницы Вердеревщино о краже большой суммы денег, которую она очень долго копила. Оказалось, что у пенсионерки пропали 99 тысяч рублей пенсионных накоплений. Под подозрение стражей порядка сразу попал 47-летний сын потерпевший, хорошо знавший, где мать хранит сбережения. В итоге его нашли и задержали.

В отделе полиции задержанный сознался в преступлении. Выяснилось, что мужчина ранее уже воровал у престарелой матери деньги, но более мелкие суммы. Полицейские изъяли у него 95 000 рублей и вернули обратно пенсионерке. Остальные средства в сумме 4000 рублей мужчина успел потратить на спиртное, сигареты и продукты. Установлено, что злоумышленник не раз имел проблемы с законом.

- По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по п. «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.