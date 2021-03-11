В Тамбове выясняют как дороги «пережили» зиму

Специалисты Дирекции городских дорог приступили к обследованию дорог, находящихся на гарантии. Ежегодно ранней весной проводятся два вида комиссионного обследования: на выявление аварийной ямочности и полное обследование на выявление дефектов.

Устранение аварийной ямочности является срочной, но временной мерой, главная цель которой — обеспечение безопасности дорожного движения. Современные технологии позволяют проводить работы с использованием литого асфальта в любых погодных условиях. По гарантийным дорогам обследования на выявление аварийной ямочности в Тамбове уже проведены, всем подрядным организациям направлены предписания. Ремонтные работы частично начаты.

В случае недочетов в течение гарантийного срока подрядная организация обязана устранить их за свой счет. При осмотре участка магистрали на улице Советской от Комсомольской площади до бульвара Энтузиастов были обнаружены дефекты дорожного полотна, проявившиеся после окончания зимнего эксплуатационного периода. Подрядной организации направлен акт для устранения дефектов.

- С 2016 года комиссионные обследования фиксируют не более 0,5 процента дефектов и разрушений от общей площади дорожного покрытия, - говорит заместитель главы администрации Юрий Зарапин. - Их устранение в рамках гарантийных обязательств ведется именно за счет подрядчиков. Дороги, которые не ремонтировались ранее, будут приводиться в порядок по мере их включения в соответствующие программы.

До конца марта специалисты проведут полный комплекс обследования дорог, находящихся на гарантийном обслуживании. Все дефекты дорожного полотна должны быть устранены до 1 мая.

По данным мэрии, в этом году в областном центре продолжится работа по ремонту и строительству дорог. Особое внимание будет уделено самым проблемным магистралям. В первую очередь — дороге по улице Гастелло. Продолжатся ремонтные работы, начатые в 2020 году, много запланировано отремонтировать дорог в частном секторе.