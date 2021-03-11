Из-за ремонтных работ в Тамбове обесточат 20 улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 12 марта в Тамбове 20 улиц временно останутся без света. Это связано с очередными ремонтными работами, которые проведут специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».
Электроэнергию отключат на следующих улицах:
с 8.30 до 11.30
по ул. Суворовской;
по ул. Нарышкинской;
по ул. Металлургов;
по ул. Университетской;
по ул. Уткина;
по пер. Водному;
по ул. Камышникова;
по ул. Придорожной;
по пр. Космонавтов;
по ул. Теплой;
по ул. Лётной;
по пр. Архитектурному;
по ул. Студенческой;
по ул. Татарский вал;
по Тамбовскому бульвару;
с 13.30 до 16.00
по ул. М.Горького, д. 16-18;
по ул. Советской, д. 100-104;
с 8.30 до 16.30
по ул. Ласковской, д. 61-123;
по ул. Чкалова, д. 3-5;
по ул. Песчаной, д. 25-63.