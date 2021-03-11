Из-за ремонтных работ в Тамбове обесточат 20 улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 12 марта в Тамбове 20 улиц временно останутся без света. Это связано с очередными ремонтными работами, которые проведут специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Электроэнергию отключат на следующих улицах:

с 8.30 до 11.30

по ул. Суворовской;

по ул. Нарышкинской;

по ул. Металлургов;

по ул. Университетской;

по ул. Уткина;

по пер. Водному;

по ул. Камышникова;

по ул. Придорожной;

по пр. Космонавтов;

по ул. Теплой;

по ул. Лётной;

по пр. Архитектурному;

по ул. Студенческой;

по ул. Татарский вал;

по Тамбовскому бульвару;

с 13.30 до 16.00

по ул. М.Горького, д. 16-18;

по ул. Советской, д. 100-104;

с 8.30 до 16.30

по ул. Ласковской, д. 61-123;

по ул. Чкалова, д. 3-5;

по ул. Песчаной, д. 25-63.