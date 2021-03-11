На ул. Советской в Тамбове столкнулись две иномарки

Серьезные повреждения получили автомобили участников ДТП Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 21-летний мужчина, произошла 10 марта примерно в 21 час 15 минут на улице Советской около дома №61 города Тамбова. 22-летний водитель автомобиля «Chevrolet Lanos совершая поворот налево столкнулся с автомобилем «Mazda 6», под управлением 23-летнего водителя.

- В результате аварии травмы получил 21-летний пассажир «Chevrolet Lanos», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.