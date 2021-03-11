Мичуринец похитил из магазина 16 бутылок дорогостоящего виски

Вора поймали на месте преступления Фото: УМВД по Тамбовской области

В дежурную часть ОМВД России по городу Мичуринску 9 марта поступило сообщение о том, что в ночное время из магазина на улице Лермонтова неизвестный похитил дорогостоящий алкоголь. После того, как сработала охранная сигнализация, на место происшествия прибыли сотрудники частной охраной организации и полицейские, которые задержали с поличным 63-летнего жителя Мичуринского района.

Выяснилось, что злоумышленник разбил стекло входной двери и проник в магазин. Ему удалось похитить 16 бутылок виски. Общий ущерб составил более 8 тысяч рублей. Мичуринец сознался в содеянном и вернул украденный товар.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.