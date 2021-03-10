25 Волонтеры станут членами оргкомитета праймериз "Единой России”

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Такое предложение было озвучено Владимиром Путиным во время встречи с участниками акции “Мы вместе”.

В партии считают, что в составе ФОКа волонтеров должно быть больше, чем самих партийцев, передает слова секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака nashgorod.ru. Он добавил, что опытные политики будут помогать новичкам в организации праймериз.

Как отметил председатель комитета, сенатор и один из основателей “Единой России” Александр Карелин, в федеральный и региональные оргкомитеты войдут по 17 членов, больше половины из которых - представители волонтерских движений.

Карелин пояснил, что добровольцы добавят в процесс голосования состязательности и сделают его менее предсказуемым. Кроме того, участие волонтеров сможет повысить доверие россиян в регионах к избирательному процессу.

Координатор федерального штаба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Мария Якунчикова заявила, что список волонтеров будет составлен до 15 марта. Она отметила, что участие в политике расширит их возможности по оказанию помощи гражданам.

Как сообщает сайт партии "Единая Россия", праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Участниками голосования смогут стать все жители России, которые подтвердят свою личность на платформе «Госуслуги».

“Начиная с момента введения режима самоизоляции мной было принято решение о создании волонтерского центра при Ассоциации правовой помощи, потому что у людей возникла острая необходимость именно в получении юридической помощи. Безусловно, телефон горячей линии актуален до сих пор. Волонтёрство - это настоящая вакцина для оздоровления гражданского общества. Вовлечение граждан в добровольческую деятельность - это не просто направление, это в ментальности нашего народа.

Чтобы стать кандидатом в депутаты, нужно пройти главный отбор - у общества. Важно, что партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование. Безусловно, люди с активной гражданской позицией, входящие в общественные объединения, – это люди, которые стоят на страже соблюдения прав и законных интересов граждан. Важно, чтобы в предварительном голосовании участвовали люди с активной гражданской позицией, которые взаимодействуют непосредственно с гражданами. Считаю, у них накоплен значительный опыт. Это люди на передовой, они тонко чувствуют направления, которые нужно исправить, оздоровить, знают, как сделать законы более работающими”, - рассказала Ольга Плотникова, президент Ассоциации правовой помощи.