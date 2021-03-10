Больницы Тамбовщины возобновляют «доковидный» режим работы

В Тамбовской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В связи с этим лечебные учреждения постепенно возвращаются к своей профильной деятельности.

Как сообщили в управлении здравоохранения области, сейчас возобновлена плановая госпитализацию, работа дневных стационаров, проведение диспансеризации и профилактической работы. При этом лечебные учреждения обязаны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

- За год пандемии тамбовские медики научились не только грамотно лечить и диагностировать коронавирус. Нет проблем с ПЦР-исследованием, абсолютно нет проблем с проведением КТ-исследований, отработан алгоритм формирования инфекционных бригад и оказания помощи пациентам с коронавирусом, - говорит заместитель начальника управления здравоохранения области Татьяна Вяльцева.

За последний месяц обратно перепрофилировали 424 койки. В настоящее время для оказания помощи больным с коронавирусом в условиях стационара развернуто чуть более одной тысячи коек. Этого количества вполне хватает для госпитализации заболевших.