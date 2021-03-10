Тамбов примет финальные матчи чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Супрелиги

БК «Тамбов» вступит в борьбу 12 марта Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В областном центре 11 марта на паркете спортивно-тренировочного центра «Тамбов» стартуют матчи финальной части чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги второго дивизиона сезона 2020-2021. Открытие запланировано но в 15:15, первая игра начнется в 15.30.

Как сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту, сильнейшие команды лиги (1-5 место турнирной таблицы) проведут по одному матчу между собой в круг, чтобы окончательно распределиться по таблице перед стартом плей-офф. Конкуренцию тамбовским баскетболистам составит БК «Барнаул» (Алтайский край), «Чебоксарские Ястребы» из Чувашии, магнитогорский «Металлург» и БК «ДИНАМО-МГТУ» из Майкопа.

БК «Тамбов» завершил регулярную часть чемпионата в статусе безоговорочного лидера. Спортсмены одержали 16 побед в 20 матчах, что позволило им сыграть первую часть игр финального этапа на домашней арене.

- Каждый день, начиная с 11 марта, в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» будут проходить два матча. БК «Тамбов» вступает в борьбу 12 марта. Начало матчей тамбовской команды - 19.00, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.