Жителя Тамбовской области задержали за угрозу убийством пенсионерки

В дежурную часть полиции села Петровское 8 марта поступило сообщение от 71-летней женщины, которая сообщила, что ей угрожают. На место в село Новоситовка незамедлительно выехали полицейские. По приезду они задержали 62-летнего мужчину. Было установлено, что знакомый пенсионерки пришел к ней в алкогольном опьянении.

Между хозяйкой дома и гостем произошла ссора, в ходе которой злоумышленник угрожал ей ножом. Конфликт мог закончиться плачевно, но полицейские предотвратили преступление. Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- Ранее мужчина уже не раз имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.