Тамбовчанин, после неудачной магазинной кражи, повредил в чужой автомобиль и забрался в него греться

9 марта в полицию поступило сообщение от владельца машины, которую повредил неизвестный. Житель села Старая Рожковка. рассказал, что его авто было припарковано на улице Центральной села Софьино, где он находился. Вскоре полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника. 28-летний мужчина (односельчанин владельца авто), будучи в гостях в селе Софьино, решил раздобыть еще спиртного. Мужчина попытался проникнуть в местный магазин через окно, а когда сделать это не получилось, решил залезть в припаркованную неподалеку чужую машину и повредил ее. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Благодаря им, мужчину задержали. Раньше он уже привлекался к ответственности за такие же преступления.

- После проведения автотехнической экспертизы, в рамках которой установят причиненный ущерб, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - Виновному в этом преступлении грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо возмещения стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет.