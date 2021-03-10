На десяти улицах Тамбова отключат электричество

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 11 марта в Тамбове произойдет очередное отключение электроэнергии на 10 улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ. Света временно не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 11.30

по улице Мичуринской, дома 179-191 с корпусами;

с 9.00 до 16.30:

по улице Маяковского, дома 9-29;

по проезду Сосновскому, дома 1-25;

по улице С.Халтурина, дома 1-11;

по улице Колхозной, дома 64-88;

по улице Жуковского, дома 4-30;

по улице К.Маркса, дома 260-27;

с 13.30 до 16.00:

по улице Советской, дома 73-85;

по улице Арх.Луки, дома 1-13;

по улице Набережной, дом 88.