На десяти улицах Тамбова отключат электричество

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 11 марта в Тамбове произойдет очередное отключение электроэнергии на 10 улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ. Света временно не будет по следующим адресам:
с 8.30 до 11.30
по улице Мичуринской, дома 179-191 с корпусами;
с 9.00 до 16.30:
по улице Маяковского, дома 9-29;
по проезду Сосновскому, дома 1-25;
по улице С.Халтурина, дома 1-11;
по улице Колхозной, дома 64-88;
по улице Жуковского, дома 4-30;
по улице К.Маркса, дома 260-27;
с 13.30 до 16.00:
по улице Советской, дома 73-85;
по улице Арх.Луки, дома 1-13;
по улице Набережной, дом 88.