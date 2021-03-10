В Тамбове под колеса иномарки попала женщина, в час ночи оказавшаяся на проезжей части

Женщина вышла на дорогу, когда горел "красный" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой травмы получила женщина, произошла 9 марта в час ночи на улице Бориса Васильева в районе дома №1«А» города Тамбова. Автомобиль «Kia Rio», под управлением 24-летнего мужчины, наехал на 39-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, вышла на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и двигалась слева направо относительно направления движения автомобиля.

- В результате ДТП пешехода с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.