Тамбовчанин предстанет перед судом за то, что чуть не зарезал собутыльника

В Жердевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По версии следствия, в течение дня 14 января 2021 года между обвиняемым и его знакомым на фоне употребления алкоголя неоднократно происходили словесные конфликты, переходящие в драки.

Во время очередной ссоры, обвиняемый схватил нож и стал наносить знакомому удары в грудь, однако его смогли остановить очевидцы. С полученными телесными повреждениями 40-летний потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение и, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, остался жив.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.