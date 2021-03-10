На Тамбовщине пройдут «Большие гастроли» лучших театров страны

Всероссийская программа «Большие гастроли» подарит тамбовским зрителям новые встречи с российскими театрами. Гастроли ведущих и региональных театральных коллективов в этом году пройдут на площадках всех четырех тамбовских театров. Первыми весной на своей сцене гостей примут Кукольный и Молодежный театры.

В рамках направления «Большие гастроли для детей и молодежи» тамбовские зрители смогут познакомиться с творчеством Ингушского государственного ТЮЗа. 20 и 21 марта актеры из Ингушетии сыграют на сцене Кукольного театра спектакли «Волшебная лампа Алладина», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и «Чуче». В свою очередь тамбовские кукольники порадуют своими спектаклями юных зрителей Ингушетии.

В апреле по студенческой программе на «Большие гастроли» в Тамбов приедут студенты знаменитого ГИТИСА. 10 и 11 апреля в Молодежном театре можно будет увидеть постановки «Лес» и «Звездопад» в исполнении талантливого столичного коллектива.

Осенью в рамках обменных гастролей межрегиональной программы в Мичуринск приедет Таганрогский театр им. А.П. Чехова, а в Тамбов – Ивановский областной драматический театр. Тамбовские же коллективы в это время будут играть свои спектакли на сценах гостей.

- За время реализации программы «Большие гастроли» зрители смогли познакомиться с творчеством многих известных российских театров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - А местные актеры – продемонстрировать свое мастерство в других регионах.