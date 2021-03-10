Тамбовская «молодежка» получит более 6 млн рублей на ремонт и покупку обрудования

Средства из федерального бюджета на модернизацию также получат тамбовский и мичуринский драматические театры Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Тамбовский молодежный театр вошел в число участников федеральной программы «Театры малых городов», в рамках которой получит более 6 миллионов рублей на ремонт и обновление оборудования.

- Наряду с «Молодежкой» средства на модернизацию также получат тамбовский и мичуринский драматические театры, тамбовский театр кукол. В общей сложности финансирование из федерального бюджета превысит 33 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

По словам директора Тамбовского молодежного театра Валерия Беляева, основную часть средств потратят на обновление проекционного, звукового и осветительного оборудования. Кроме того, планируется постановка нового спектакля-сказки. В настоящее время идут переговоры с молодыми режиссерами ГИТИСа.