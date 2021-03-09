Жительница Мичуринска и ее приятель украли продукты из магазина вместе с тележкой

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей: мужчины и женщины, которые обвиняются в краже. Как установило следствие, вечером 28 января 2021 года обвиняемая, находясь у одного из магазинов на ул. Красной, предложила своему знакомому украсть товары из магазина.

Они заранее договорились о том, что женщина зайдет в торговое помещение, где возьмет металлическую тележку, в которую положит нужные им продукты, а затем ее сообщник поможет ей пронести все через входную автоматическую дверь.

Приступив к выполнению своего замысла, обвиняемая похитила продукты питания и бытовую химию на общую сумму более 10 тысяч рублей, которые сложила в тележку. После этого женщина направилась к выходу, где ее ждал знакомый. Они попытались выйти вместе с тележкой, но их остановили сотрудники магазина. Злоумышленники бросили похищенное, а сами убежали.

- Несколько дней спустя, 31 января 2021 года, преступники попытались совершить кражу по такой же схеме, но уже в другом магазине, расположенном по улице Интернациональной г. Мичуринска. Набрав товаров на общую сумму свыше 6 тысяч рублей, злоумышленники скрылись из магазина, но на следующий день их задержали, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.