В Тамбовской области полицейские нашли 12 тайников с наркотиками

Полицейские в рамках следственных действий по ранее возбужденному уголовному делу нашли на территории Мичуринского района 12 тайников с наркотиками, которые сделал 22-летний житель Тамбова. В каждом из них находилось по одному грамму мефедрона.

В общей сложности, полицейские обнаружили и изъяли более 30 тайников с наркотиками на территории Тамбова, Тамбовского и Мичуринского районов. Напомним, подозреваемого в организации сети закладок 22-летнего тамбовчанина задержали на съемной квартире, расположенной в северной части города. Там стражи порядка обнаружили несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это был мефедрон общим весом 284 грамма.

- Доставленный в полицию тамбовчанин признался, что в столице через сеть Интернет закупил партию наркотиков для распространения в Тамбовской области. В общей сложности, молодой человек намеревался сбыть более 300 граммов различных наркотических веществ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

За совершение данного преступления молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.