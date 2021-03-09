В лобовом столкновении двух машин погиб 39-летний тамбовчанин

Водитель от полученных в аварии травм скончался на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 7 марта в 21 час 12 минут на 474 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Знаменского района. 23-летний водитель автомобиля «Kia Rio» по неясной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Lada Priora», под управлением 39-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Lada Priora» от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя «Kia Rio» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.