Воронежцев будут судить за сбыт фальшивых купюр в Тамбове

В Тамбове завершено расследование уголовного дела о сбыте фальшивых денежных купюр. Группа сбытчиков была задержана в ноябре прошлого года в Воронеже. На арендуемой ими квартире проживало четверо молодых людей, двое из которых оказались причастными к совершению преступлений на территории Тамбова, один – на территории Воронежа.

Парни сбывали фальшивки через продавцов личных вещей на известном Интернет-сайте. Воронежцы прибыли в Тамбов вечером, 21 октября 2020 года. Используя зарегистрированные на посторонних людей телефоны, парни созванивались с людьми, которые продавали свои мобильные телефоны, договаривались о встрече и, не торгуясь, приобретали их.

Рассчитывались злоумышленники пятитысячными купюрами. В темное время суток никто из продавцов не смог должным образом проверить деньги на подлинность, чем и пользовались молодые люди. За один вечер они приобрели три мобильника и игровую консоль, сбыв 11 поддельных купюр. Аналогичным образом был совершен ряд преступлений на территории города Воронежа. Полицейским удалось изъять часть приобретенных товаров, а другую воронежцы успели сдать в ломбард.

Полицейскими была возбуждена серия уголовных дел по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр». Один из подозреваемых арестован и помещен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

- Расследование одного из уголовных дел закончено. Причиненный ущерб один из обвиняемых, 23-летний житель города Воронежа, возместил полностью. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Советского района города Тамбова для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области

Воронежцам грозит до 12 лет колонии и штраф в размере до одного миллиона рублей.