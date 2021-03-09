Юных тамбовчан приглашают поучаствовать в конкурсе, посвященном 76-й годовщине Победы

В преддверии празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тамбовской области объявлен творческий конкурс рисунков «Вспомним тех, кто легендой овеян». К участию приглашаются дети и молодежь от 6 до 18 лет. Заявки принимаются до 5 мая. По итогам конкурса будет организована выставка работ юных художников.

Конкурс рисунков проводит региональное управление культуры и архивного дела совместно с тамбовским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Творческое соревнование будет проходить по четырем возрастным номинациям. На конкурс принимаются работы, выполненные в живописном и графическом исполнении. Каждый участник может представить по две работы.

- Подробнее об условиях участия можно узнать на сайтах Информационно – аналитического центра культуры и туризма Тамбовской области и регионального управления культуры и архивного дела, сообщает пресс-служба обладминистрации.