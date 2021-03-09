Двое тамбовчан задержаны за угон иномарки у мужчины, с которым познакомились в закусочной

В дежурную часть отдела полиции №3 по городу Тамбову утром, 5 марта, поступила информация об угоне машины. Накануне автовладелец припарковал машину рядом с домом на улице Тулиновской областного центра и решил выпить пива. В магазине-закусочной двое его новых знакомых выкрали у него ключи от машины в то время, когда он расплачивался картой и вынул содержимое карманов. Затем хозяин авто ушел домой.

На следующий день, около девяти часов утра, тамбовчанин обнаружил пропажу иномарки и обратился в полицию. Автомобиль «Шкода Октавия» полицейские нашли на Моршанском шоссе города Тамбова с техническими повреждениями.

Угонщиками оказались два местных жителя: 30-летний мужчина проживающий в переулке Рабочий и 18-летний парень, проживающий на той же улице Тулиновской, что и потерпевший.

Угонщиков задержали и доставили в отдел полиции, где они признались в преступлении. Старший из них раньше привлекался к уголовной ответственности по статье 112 УК РФ «Причинение средней тяжести вреда здоровью».

- Возбуждено уголовное дело по признакам статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Виновным грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до семи лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.