Терапевты и педиатры в Тамбове и Мичуринске получат по миллиону рублей

В Тамбовской области предусмотрели стимулирующие выплаты в размере 1 миллиона рублей для медицинских специалистов, которые захотят трудоустроиться участковыми педиатрами и терапевтами в поликлиники Тамбова и Мичуринска. Эта мера призвана решить проблему дефицита участковых врачей в первичном звене здравоохранения.

До конца года из областного бюджета на эти цели будет выделено 16 миллионов рублей. Программа поддержки участковых терапевтов и педиатров Тамбова и Мичуринска рассчитана на три года. Всего региональные власти планируют выделить из бюджета на стимулирующие выплаты этим специалистам 48 миллионов рублей.

- До настоящего времени стимулирующие выплаты могли получить только те врачи, которые в рамках программы «Земский доктор» трудоустраиваются в больницы, расположенные в небольших городах и поселках, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Лечебные учреждения Тамбова и Мичуринска к ним не относятся. Между тем, в областном центре и наукограде также имеется дефицит кадров, из-за которого специалисты первичного звена вынуждены работать в условиях сверхнагрузки. Поэтому проблема требует скорейшего решения.