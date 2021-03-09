Три человека, в том числе 8-летняя девочка, пострадали при столкновении авто в Тамбовской области

Оба взрослых и ребенок оказались в больницах Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, в том числе ребенок, произошла 7 марта в 16 часов 55 минут на 27 километре автодороги «Тамбов –Пенза», проходящей по территории Рассказовского района. 41-летний водитель автомобиля «КамАЗ-5490-85» на регулируемом перекрёстке столкнулся со встречным автомобилем «Lada Priora», под управлением 32-летнего мужчины. От удара автомобиль «Lada Priora» сместился влево и столкнулся с грузовым автомобилем «Hino», за рулем которого находился 39-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры автомобиля «Lada Priora»: 34-летняя женщина и 8-летняя девочка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.