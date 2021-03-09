Тамбовчанка перевела аферистам 1,25 миллиона рублей, в надежде получить компенсацию

В моршанскую полицию обратилась 48-летняя жительница села Алгасово. Женщина пояснила, что стала жертвой телефонных аферистов. За несколько месяцев до этого ей на мобильный позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником косметической фирмы, где тамбовчанка приобретала дорогостоящую оздоровительную косметику. Мужчина в точности описал все препараты, которые женщина купила, а также и их стоимость. Далее он сообщил о том, что в настоящее время экспертами сделано заключение о том, что вся косметика не соответствует стандартам заявленного качества и в какой-то мере, даже может нанести вред. Поэтому клиентке положена денежная компенсация за приобретенную некачественную продукцию. Сумма компенсации была названа заоблачная. Но имеется одно условие для ее получения. Сначала необходимо отправить налоговый вычет в сумме 1250000 рублей. Деньги можно перевести постепенно в течение двух недель на 4 банковских счета. После завершения перевода на счет пострадавшей поступит крупная сумма денежной компенсации.

Жительница Моршанского района поверила мошенникам и в течение двух недель – с 4 по 16 декабря перевела на их счета требуемую сумму. мошенников 1250000 рублей. Далее ее просили подождать месяц, потом еще один и еще. В итоге те, кто обещал компенсацию, вообще перестали выходить на связь. Потеряв всякую надежду на получение обещанной крупной суммы, женщина обратилась в полицию.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного преступления.