В аварии под Тамбовом погибла 67-летняя женщина

Водитель иномарки потерял управление автомобилем Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибла пожилая женщина, произошла 6 марта в 9 часов 10 минут на 17 километре автодороги «Северный обход г. Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. 69-летний водитель автомобиля «Renault Sandero Stepway» по неустановленной причине не справился с управлением. Его машину занесло и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым «Mercedes Benz», под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Renault Sandero Stepway» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 67-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.