В городах и районах Тамбовщины празднуют масленицу

Тамбовчане встречают Масленичную неделю. В этом году Масленица продлится с 8 по 14 марта.

- Праздничные мероприятия традиционно будут проходить в разных городах и районах области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Информационно-туристический портал региона подготовил гид по Масленице, в котором представлена подборка мест, где можно весело и сытно встретить праздник. Кроме угощений и ярмарок в этом году запланированы экскурсии и мастер-классы.

Традиционное празднование Масленицы пройдет в усадьбе С. В. Рахманинова «Ивановка» 13 марта. Для гостей музея-заповедника приготовлена специальная программа: выступление фольклорных коллективов, парад частушечников и гармонистов. Посетители усадьбы смогут попасть на выставку «Масленица на полотнах русских художников», поиграть в игры, поучаствовать в конкурсах. В этот день в «Ивановке» будет звучать классическая музыка, для гостей приготовят угощение: чай, блины с медом и медовуху.

В тамбовской и рассказовской усадьбах посетителей ждут праздничные мероприятия в духе начала XX века. 13 марта в 12:00 и 14:00 на «Золовкины посиделки» приглашают в рассказовскую усадьбу В.Т. Асеева. В субботний день гостей встретит гостеприимная хозяйка дома Анисья Памфиловна, жена фабриканта Василия Тихоновича Асеева, которая познакомит с интерьерами старинного особняка и историей семьи Асеевых. Ретроэкскурсия по особняку завершится праздничными угощениями в честь Масленицы: блинами с медом и домашним вареньем, ароматным травяным чаем из самовара. Хозяйка не только угостит собравшихся, но и развлечет традиционными масленичными гаданиями на блинах.

13 марта в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 в «Усадьбе Асеевых» в Тамбове состоится «Масленица в особняке». Гостей ждет обзорная экскурсия по дому, которая завершится чаепитием с традиционными масленичными угощениями — блинами с медом и вареньем.

Масленичные гуляния в Моршанске пройдут 14 марта в городском саду им. А. С. Пушкина. Главным угощением станут блины, приготвленные по особым моршанским рецептам, в центре города будет работать ярмарка продуктов местных производителей и ремесленные ряды, для пришедших организуют фотозоны.

14 марта праздник «Масленичная карусель» пройдет в усадьбе Старая Ольшанка. Гостей ждет театрализованная программа, народные забавы и мастер-классы.

В Инжавино будут провожать зиму на центральной площади, здесь развернется ярмарка сувениров и натуральных продуктов. Гости праздника увидят театрализованное представление и поучаствуют в народных забавах. Запланированы экскурсии на маслобойный завод «Инжавинский», в Инжавинский краеведческий музей.