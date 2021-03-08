Тамбовчанам дадут консультации по защите прав потребителей

С 9 по 20 марта тамбовчане смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей.

Ежегодно, начиная с 1994 года, 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций.

В 2021 году девиз Всемирного дня защиты прав потребителей – «TacklingPlasticPollution» - «Решить проблему пластикового загрязнения планеты».

- Специалисты Центра информирования и консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» ответят на ваши вопросы по будням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30 по телефону: 8 (4752) 72-03-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.