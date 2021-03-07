На утро 7 марта в Тамбовской области коронавирус выявили у 109 человек

В Тамбовской области выявили 109 новых случаев коронавируса. Как сообщил региональный оперштаб 7 марта, среди зараженных 43 мужчины, 62 женщины, четыре ребенка (мальчики 2,8,16 лет, девочка 13 лет). Возраст взрослых от 21 до 92 лет. За время эпидемии в регионе зарегистрировали 27 062 инфицированных, из них 6199 без клинических проявлений.

25 033 пациента выздоровели: 11481 выписали из стационара, 13552 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 410 человек, из них с пневмонией 383. На домашнем карантине находятся 1767. Сняты с наблюдения на дому – 45670. Выписаны из больниц – 16412.

Первый этап вакцинации от коронавируса прошли 44 032 человека или 96,3% от полученной вакцины. Полностью иммунизировали (1 и 2 этап) 21 533 тамбовчанина.