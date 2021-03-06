На северном обходе Тамбова в аварии с фурой погибла пенсионерка

ДТП произошло 6 марта в девять часов утра Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

6 марта в девять часов утра на 17-м километре автодороги «Северный обход г. Тамбова» произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, в условиях тумана легковушка «Рено Сандеро» выехала на встречную полосу, уходя от столкновения с неустановленным автомобилем, который обгонял грузовик «Мерседес».

В итоге «Рено» столкнулась с фурой, а водитель неустановленного автомобиля скрылся с места происшествия. Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, сейчас его разыскивают. В связи с этим полицейские ищут очевидцев аварии, которые располагают какой-то информацией. Позвонить можно по телефонам: 53-61-76 или 8 910 756 69 11.

В результате аварии погибла 68-летняя пенсионерка, пассажир легковушки. 70-летний водитель «Рено Сандеро» с различными травмами был госпитализировали в лечебное учреждение.